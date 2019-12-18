Городу на Алтае выделили 60 млн рублей на прохождение отопительного сезона

Городу Яровое в Алтайском крае выделили 60 млн рублей на закупку угля и прохождение отопительного сезона. Об этом сообщает официальный сайт края.

Дополнительные средства выделят из регионального бюджета. Соответствующее решение принял губернатор края Виктор Томенко в связи с действием в городе режима чрезвычайной ситуации, пишет altapress.ru.

Режим ЧС ввели в городе 20 ноября в связи с проблемами с теплоснабжением. Причинами стали аварии на ТЭЦ и практически полное отсутствие топлива.

26 ноября сообщалось, что из-за ЧС скорость доставки угля в Яровое из Кузбасса увеличили в три раза. Составы начали прибывать за 1,5 суток вместо обычных 4–4,5 суток.

С начала 2019 года по Западно-Сибирской железной дороге в регион доставили 1,4 млн т угля для нужд в сфере жилищно-коммунального хозяйства.