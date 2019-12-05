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Более 300 млн рублей направили на прохождение отопительного сезона в ЕАО

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Правительство России приняло решение выделить Еврейской автономной области 312 млн рублей из федерального бюджета. Средства пойдут на бесперебойное прохождение отопительного сезона в регионе.

Как сообщили ИА ЕАОMedia в управлении по внутренней политике ЕАО, 268 млн рублей предназначены на закупку топлива для котельных, остальные 44 млн рублей пойдут на продолжение модернизации оборудования на объектах теплоснабжения.

В Биробиджане пройдет замена сетевого оборудования в шести котельных, в селе Ленинском продолжат восстановительные работы на Котельной в Теплоозерке. Отключение потребителей от отопления во время работ специалисты исключают.

По словам главы региона Александра Левинталя, полученные из федерального центра деньги направят на то, чтобы в период новогодних праздников жители не испытывали проблем с теплом. Ситуация с запасами топлива находится на контроле у глав муниципальных районов.

13 ноября сообщалось, что в ЕАО из Красноярска поступила дополнительная партия угля в размере 9,3 тыс. т. В областном управлении по внутренней политике отмечают, что этого достаточно для обеспечения нормативного запаса угля на котельных региона.

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