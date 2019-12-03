Режим ЧС объявлен в поселке Рудногорск Иркутской области

Режим ЧС был введен в поселке Рудногорск в Нижнеилимском районе Приангарья из-за повторной аварии на тепловых сетях. По словам главы поселения Галины Пановой, без тепла осталось около 3 тыс. человек.

«На данный момент давление потихоньку восстанавливается, на социально значимые объекты запущено тепло», — рассказала Галина Панова. Когда случилась авария, температура воздуха была минус 32 градуса, отмечает ИА IrkutskMedia.

Неделю назад режим ЧС ввели в поселке Ниа Усть-Кутского района (Иркутская область) в связи с выходом из строя трансформатора. Часть населенного пункта осталась без электричества. Аварийная ситуация произошла 21 ноября.