Прямой эфир

Режим ЧС объявлен в поселке Рудногорск Иркутской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Режим ЧС был введен в поселке Рудногорск в Нижнеилимском районе Приангарья из-за повторной аварии на тепловых сетях. По словам главы поселения Галины Пановой, без тепла осталось около 3 тыс. человек.

«На данный момент давление потихоньку восстанавливается, на социально значимые объекты запущено тепло», — рассказала Галина Панова. Когда случилась авария, температура воздуха была минус 32 градуса, отмечает ИА IrkutskMedia.

Неделю назад режим ЧС ввели в поселке Ниа Усть-Кутского района (Иркутская область) в связи с выходом из строя трансформатора. Часть населенного пункта осталась без электричества. Аварийная ситуация произошла 21 ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В районе Забайкальского края после ДТП ввели режим ЧС
Житель Иркутской области погиб от нападения медведя

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019