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Скорость доставки угля в Яровое увеличили в три раза из-за ЧС

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Фото: пресс-служба Министерства транспорта Алтайского края
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Скорость доставки угля в Яровое (Алтайский край) из Кузбасса увеличили в три раза. Составы прибывают за 1,5 суток вместо 4–4,5 суток в обычном режиме. Об этом сообщает министерство транспорта края.

Как объяснили в ведомстве, топливо доставляют отдельными локомотивами без переработки на сортировочных станциях. Уголь подается сразу на ТЭЦ.

С 22 по 26 ноября в город прибыли 30 полувагонов, еще 32 должны прибыть на станцию Славгород в ближайшее время, пишет altapress.ru.

25 ноября министр промышленности и энергетики Александр Климин доложил губернатору Алтайского края Виктору Томенко, что к теплоснабжению подключили котел № 9, в работе также находится котел № 10.

По информации издания, решение ввести в городе режим ЧС было принято 20 ноября в связи со срывом теплоснабжения организацией, которая отвечала за работу ТЭЦ.

С начала 2019 года по Западно-Сибирской железной дороге в регион доставили 1,4 млн т угля для нужд в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

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