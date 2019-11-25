Жители более 300 домов в Нижнем Новгороде остались без тепла

В Нижнем Новгороде 25 ноября произошла крупная коммунальная авария. Без отопления остались жители 302 домов.

Как сообщает ИА «НьюсНН» со ссылкой на АО «Теплоэнерго», ремонтные работы ведутся в районе улицы Головнина. Специалистам удалось найти поврежденное место. На месте аварии работают 11 ремонтных рабочих и пять единиц техники.

В понедельник в Нижнем Новгороде температура днем не поднимется выше –2 градусов. В ночные часы она может опуститься до –6 градусов.

22 ноября в Курске теплоснабжение было нарушено в 159 жилых домах. Без отопления остались около 40 тыс. человек.