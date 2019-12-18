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В четырех парках Москвы оборудовали места для моржевания

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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В четырех московских парках организовали места для моржевания. Об этом в среду, 18 декабря, сообщается на сайте столичной мэрии.

Места для зимнего плавания появились в парках «Фили», «Северное Тушино», «Кузьминки» и Воронцовском парке. Обустроены удобные спуски в воду, при образовании льда на водоемах сотрудники парков будут вырубать проруби. В любительских клубах заниматься зимним купанием или закаливанием самостоятельно или под руководством тренера смогут все желающие старше 18 лет, отмечает «Москва 24».

В мэрии отметили, что моржевание является одним из самых эффективных способов закаливания, благодаря которому повышается тонус ЦНС и иммунной системы, улучшается кровообращение, ускоряются обменные процессы. Начинать процесс закаливания специалисты рекомендуют с щадящих процедур — периодически обливаться холодной водой дома, принимая душ, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Сезон зимних развлечений в столичных парках стартовал 22 ноября. В 2019 году каток в парке Горького стал еще больше: его площадь составила 20 тыс. кв. м. Единовременно на нем могут находиться около 6 тыс. посетителей.

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