На научные исследования выделят более 505 млрд рублей

В 2020 году на научные исследования из российского бюджета направят более 505 млрд рублей, 47 млрд рублей будут выделены на реализацию национального проекта «Наука». Соответствующее заявление 18 декабря во время совещания о роли государственных научных центров России сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

В 2019 году на научные исследования и разработки гражданского назначения было выделено более 473 млрд рублей, на нацпроект из них были направлены 37 млрд рублей.

12 декабря «Известия» сообщили, что программы национального развития подорожают почти на 400 млрд рублей. Изначально, согласно опубликованной в феврале 2019 года официальной презентации правительства, общий шестилетний бюджет нацпроектов оценивался в 25,7 трлн рублей. До 2024 года на программы национального развития будет потрачено на 368 млрд рублей больше.

Больше всего за этот период вырастет финансирование «Демографии» — на 279 млрд. Единственная из программ, затраты по которой сокращаются, — «Экология». На этом нацпроекте сэкономят в общей сложности за три года 7 млрд рублей.