Территорией заботы и внимания признали детсад в Железноводске

Детский сад «Колокольчик» в Железноводске на Ставрополье признали одним из лучших в стране. Ему присвоен статус «территория мира, любви, заботы и внимания».

Детский сад участвовал во всероссийском конкурсе-смотре детских садов. На звание лучшего дошкольного учреждения претендовали более 1 тыс. детских садов.

Жюри оценивало условия воспитания: методики, условия для воспитанников, насколько квалифицированы сотрудники, пишет NewsTracker.

В ноябре сообщалось о начале строительства в Железноводске детского сада на 150 мест за 160 млн рублей. Он сможет принимать детей от полутора до трех лет.