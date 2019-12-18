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Территорией заботы и внимания признали детсад в Железноводске

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Детский сад «Колокольчик» в Железноводске на Ставрополье признали одним из лучших в стране. Ему присвоен статус «территория мира, любви, заботы и внимания».

Детский сад участвовал во всероссийском конкурсе-смотре детских садов. На звание лучшего дошкольного учреждения претендовали более 1 тыс. детских садов.

Жюри оценивало условия воспитания: методики, условия для воспитанников, насколько квалифицированы сотрудники, пишет NewsTracker.

В ноябре сообщалось о начале строительства в Железноводске детского сада на 150 мест за 160 млн рублей. Он сможет принимать детей от полутора до трех лет.

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