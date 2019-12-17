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Пособия для многодетных семей вырастут на Ставрополье

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Власти Ставропольского края решили увеличить детские пособия для многодетных семей, сообщил губернатор Владимир Владимиров. Индексация проводится впервые за 10 лет. С начала 2020 года ежемесячные выплаты вырастут с 350 до 700 рублей на каждого ребенка.

«Деньги уже выделили в бюджете. С 1 января всё будет увеличено», — сказал Владимиров. Глава региона не исключил, что очередное повышение размера пособий состоится уже в 2021 году, пишет NewsTracker.

Напомним, в Алтайском крае с 1 января следующего года увеличится размер выплаты за рождение третьего и последующих детей. Согласно принятому бюджету региона, сумма составит 10 203 рубля.

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