Курс на Евро: стоимость отелей ограничат на время ЧЕ-2020 по футболу

Российские власти ограничат стоимость гостиничных номеров на время матчей чемпионата Европы по футболу, которые пройдут в следующем году в Санкт-Петербурге. Соответствующее постановление правительства подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым. Об этом «Известиям» сообщили в аппарате кабинета министров. Власти рассчитывают, что такое решение позволит предотвратить спекулятивный рост цен на гостиничные услуги в Северной столице. Ограничения при этом допускают, что самый дорогой номер будет стоить полмиллиона рублей за сутки, а цена за место в хостеле не составит больше 1 тыс. рублей.

В категории «пять звезд» за апартаменты или сьюты (номера с улучшенной планировкой) придется заплатить до 525 тыс. рублей за сутки. Максимальная стоимость обычного одноместного или двухместного номера не будет превышать 30 тыс. рублей. Категории гостиниц чуть ниже рангом обойдутся в диапазоне от 22 тыс. до 94 тыс. рублей. Трехзвездочные отели за размещение возьмут 15–30 тыс. рублей. В номера с одной или двумя звездами можно будет заселиться от 1,2 тыс. до 12 тыс. рублей. Для отелей и хостелов, которые не имеют классификации, установлена ценовая вилка от 1 тыс. до 5 тыс. рублей за сутки.

Согласно документу, ограничения вступят в силу за десять дней до начала матчей. Именно к этому времени гостиницы должны подогнать свою ценовую сетку под указанные показатели. Это делается для болельщиков и гостей, которые приезжают на чемпионат заранее. Изменить стоимость отели смогут только 13 июля.

Механизм сдерживания цен уже применялся правительством во время проведения чемпионата мира в 2018 году. Стоимость регулировалась в зависимости от категории отеля и региона. Самые высокие цены были в Москве: в период проведения ЧМ-2018 сутки проживания в одном из отелей столицы могли обойтись в 650 тыс. рублей. Самый дешевый номер стоил 3,5 тыс. рублей — это был максимальный порог для двухместного размещения в гостиницах без звезд.

Президент Клуба болельщиков сборной России RUSSIA UNITES Эдуард Латыпов считает, что в 2020 году отельеры не должны гнаться за сверхприбылью, ведь иностранных болельщиков будет не так много.

— Всё равно рыночные принципы работают. Так, на матчи финской сборной пытаются продавать номера не на две ночи, как они просят, а минимум на три. Наши отельеры тут не выделяются среди своих коллег в других странах. За всю историю чемпионатов мира и Европы заработали больше всего во время ЧЕ-2008, который проходил в Швейцарии и Австрии. Насколько мне известно, ФИФА просила не повышать цены, во время чемпионата мира в России отели заработали меньше, чем в обычный сезон, играя на поднятии цены. Это чемпионат Европы, и народу будет поменьше, — уверен Эдуард Латыпов.

С решением властей не согласны в российской Федерации рестораторов и отельеров. По мнению вице-президента объединения Вадима Прасова, такое решение является нерыночным.

— Ограничение цен во время крупных мероприятий — это зло. Первый такой прецедент был во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. До этого на чемпионате, где бы он ни проходил, не было ограничения цен. Здесь вопрос в том, что у отельеров не так много дат повышенного спроса, поэтому лишать их заработка я считаю неправильным. Это не вопрос жадности или аппетита отеля. В нашей стране отели окупаются от 10 до 15 лет. Это очень долго. Такие пиковые даты помогают инвестору хоть каким-то образом с большей надеждой смотреть на сроки окупаемости. Если мы говорим про чемпионат Европы, то я идею ограничения цен не поддерживаю и считаю ее неправильной и некорректной, — заявил «Известиям» Вадим Прасов.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. В честь 60-летнего юбилея турнир будут принимать 12 европейских городов. В Петербурге состоятся три матча группового этапа и четвертьфинал Евро-2020. Российская сборная сыграет свои матчи на «Газпром Арене» 13 и 17 июня против Бельгии и Финляндии, соответственно. Четвертьфинал пройдет 3 июля.