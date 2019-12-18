Полицейских на Сахалине осудили за пытки женщины

Трое полицейских на Сахалине получили сроки за пытки задержанной женщины. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

«Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил виновных к 4 годам 6 месяцам, 4 годам и 3 годам лишения свободы соответственно в исправительной колонии общего режима», — рассказали в прокуратуре. Вместе с этим осужденные на три года лишаются права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Сотрудников управления МВД Южно-Сахалинска признали виновными по ч. 3 ст. 286 УК РФ — «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенных с применением насилия и угрозой его применения и специальных средств».

Согласно данным прокуратуры, в ноябре 2015 года полицейские издевались над потерпевшей женщиной, били по различным частям тела, перекрывали доступ к кислороду и высказывали угрозы применения сексуального насилия со стороны третьих лиц. Двое сотрудников использовали электрошокер, чтобы склонить женщину к признательным показаниям в причастности к краже денег.

3 декабря московскому полицейскому, стрелявшему по коллегам, назначили психиатрическую экспертизу.