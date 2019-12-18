Подвал дома купца Аксенова в Нижнем Тагиле откроют для туристов

В Нижнем Тагиле летом 2020 года откроют для туристов подвал дома купца Аксенова. Это пообещал вице-мэр города Валерий Суров. Он не исключил, что экскурсии начнутся в День города.

Сейчас у входа в старинное подземелье идут строительные работы. Специалисты установили подпорную стенку, которая усиливает верхнюю часть арочного свода, бетонируют ступени. Проведена дренажная система, несмотря на то, что рядом с подвалом нет грунтовых вод и внутри сухо. Отделывать помещение и наполнять пространство будут уже в следующем году, пишет ТагилСити.Ру.

Подвал в доме купца Аксенова обнаружили случайно, во время работы в парке советских скульптур. Археологи полагают, что в этом подземелье купец хранил бочки с вином. Не исключено, что этот подвал – лишь часть системы подземелий.

На реконструкцию помещения из областного бюджета выделили 1 млн рублей. Городской суд обязал администрацию отреставрировать здание в течение четырех лет. Еще год чиновникам дали на проведение противоаварийных мероприятий.