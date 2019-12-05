Очередной ремонт запланировали в Перинатальном центре Нижнего Тагила

Начался поиск подрядчика для ремонта в Перинатальном центре Нижнего Тагила. За 1,3 млн рублей нужно выполнить работы в кабинетах перинатальной диагностики и в консультативно-диагностическом отделении.

Планируется обновить входную группу, установить тактильные таблички, схемы, системы навигации и держатели для костылей, передает TagilCity.ru. Здание стоимостью 860 млн рублей построили в 2010 году.

В начале 2019-го в Перинатальном центре сделали ремонт за 5,3 млн рублей, так как экспертная комиссия установила дефекты стыковок несущих конструкций с окнами. Недочеты стали причиной холода в палатах, на который жаловались пациентки еще в 2015 году.