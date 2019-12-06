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Старые катакомбы отреставрируют в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле восстановят подземные ходы, которые были обнаружены под парком советских скульптур. Работы начнутся в 2020 году. Губернатор Свердловской области выделил на реставрацию 1 млн рублей из резервного фонда.

Как уточняет ТагилСити.Ру, катакомбы нашли во время создания в городе парка скульптур. Помещения оказались винными погребами Аксеновского подворья XIX века. Для сохранения исторического наследия решили создать музейный комплекс.

5 октября подземелья посетил замглавы Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров. По его словам, планируется укрепить верхнюю часть арочного свода, провести бетонные работы и расчистить помещения.

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