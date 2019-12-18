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На Украине заявили о неспособности поставить Перу один Ан-178

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Фото: TASS/PA Images/Andrew Matthews
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Концерн «Укроборонпром» оказался неспособен выполнить контракт на поставку Перу одного самолета Ан-178. Об этом на своем сайте рассказал депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский.

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Ранее предприятие заключило контракт с МВД Перу стоимостью около $65 млн на поставку самолета впервые с 2015 года. По словам депутата, «пикантность» заключается в том, что у компании «Антонов» нет данного самолета.

Депутат добавил, что это не первый подобный случай. До этого Киев подписывал контракты на поставку несуществующих самолетов с Казахстаном, Египтом и Туркменией. При этом ни один из них не был выполнен.

Дубинский указал, что в Ан-178 «необходимо заменить значительную часть российских комплектующих, которых попросту нет».

Президента Украины Владимира Зеленского ранее шокировал тот факт, что харьковский «Завод им. В.А. Малышева» с 2009 года выпустил только один танк для вооруженных сил страны.

5 ноября генеральный директор «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус заявил, что задолженность предприятий концерна сотрудникам и поставщикам составляет почти $430 млн.

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