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Forbes составил рейтинг богатейших иллюзионистов по итогам 2019 года

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Фото: Global Look Press/Ron Sachs
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Американский иллюзионист Дэвид Копперфильд возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых магов по версии журнала Forbes. Его общее состояние оценивается в $875 млн. Также он является обладателем крупнейшей в мире коллекции волшебных реликвий.

По информации издания, с лета 2018 по лето 2019 года он дал 654 шоу в Лас-Вегасе, что принесло ему доход в размере $60 млн до вычета налогов. Кроме того Копперфильд получает миллионы за эксклюзивные экскурсии и концерты на собственном курорте Маша Кей в Карибском море. Всего на Багамах волшебнику принадлежит 11 островов.

Второе место занял дуэт иллюзионистов Пенна и Теллера. Они заработали $28 млн выступлениями в Лас-Вегасе и собственном телешоу. Замыкает тройку члены группы фокусников The Illusionists.

Также в список высокооплачиваемых иллюзионистов попали пранкер, ведущий телешоу «Эффект Карбонаро» Майкл Карбонаро и звезда реалити-шоу Mindfreak Крисс Энджел.

7 декабря Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира. Первое место заняла 29-летняя певица Тейлор Свифт. По данным издания, ее годовой заработок составил $185 млн.

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