Путин объявил благодарность коллективу ГОК «Апатит»

Президент России Владимир Путин объявил благодарность сотрудникам Кировского филиала АО «Апатит», входящего в группу «Фосагро». Соответствующее распоряжение было опубликовано 16 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие горнодобывающей промышленности и достигнутые трудовые успехи объявить благорадность Президента Российской Федерации коллективу», — говорится в сообщении.

В 2019 году комбинат «Апатит» отмечает свое 90-летие. Предприятие является крупнейшим в мире производителем высокосортного апатитового концентрата для выпуска высокоэффективных и экологичных фосфорсодержащих удобрений.

В этом году на комбинате добыли двухмиллиардную тонну апатит-нефелиновой руды. Из нее было выработано почти 700 млн тонн концентрата.

Объем инвестиций в предприятие за пять лет составил почти 60 млрд рублей. Основными направлениями инвестпрограммы стали развитие рудно-сырьевой базы, обогатительных мощностей и объектов производственной инфраструктуры, обеспечение промышленной и экологической безопасности.

Кроме того, реализуется программа цифровизации — совместно с Научно-исследовательским институтом по удобрениям и инсектофунгицидам имени профессора Я.В. Самойлова, также входящим в Группу «ФосАгро», здесь внедрены современная система диспетчерского управления технологическим транспортом и дистанционное управление работой буровых установок.

Компания также вносит свой вклад в развитие социальной сферы в Кировске и Апатитах. Осуществляется поддержка туризма, спорта, культуры, образования, здравоохранения, адресная помощь на реализацию муниципальных и региональных социально значимых проектов, включая помощь ветеранам Великой Отечественной войны. За последние пять лет на эти цели было направлено 4 млрд рублей. В частности, комбинат принимает участие в развитии горно-туристического кластера «Хибины».