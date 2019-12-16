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Росстат отчитался о динамике роста промпроизводства в России

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Динамика роста промышленного производства за январь–ноябрь 2019 года составила 102,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом говорится в исследовании «О промышленном производстве в январе–ноябре 2019 года», опубликованном на сайте Росстата в понедельник, 16 декабря.

Таким образом, промышленное производство в России за указанный период этого года выросло на 2,4%.

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Наибольшие темпы роста наблюдаются у сырьевых (3,2%) и обрабатывающих отраслей (2,1%). В электроэнергетике, обеспечении газом и паром прирост производства составил 0,9%.

По сравнению с ноябрем 2018 года отмечено увеличение объемов добычи полезных ископаемых. Так, добыча природного газа и газового конденсата увеличилась на 7,3%, производство сжиженного и регазифицированного природного газа — на 21,3%. На 3% выросла добыча угля и на 4,5% — металлических руд. Производство кокса и нефтепродуктов за год выросло на 4,1%. По сравнению с ноябрем прошлого года выросло производство лекарств и материалов — на 23,0%, в том числе антибиотиков — на 60,6% и лекарственных препаратов — на 47,6%.

По сравнению с ноябрем 2018 года отмечен рост производства магистральных электровозов на 22,2%, тепловозов — на 70%, пассажирских вагонов — на 15,8%, а грузовых вагонов различного типа — на 7,9%.

Производство пищевой продукции в целом выросло на 4,3% по сравнению с ноябрем 2018 года. Производство бумаги и бумажных изделий — на 4,8%.

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