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Орешкин назвал недопустимыми ошибки в данных Росстата

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что ключевой задачей для Росстата является качество данных и ошибки, подобные той, что была допущена в статистике по промпроизводству за апрель, недопустимы.

«Очевидно, что статистика получает всё больше пристального, детального внимания со стороны общественности и экспертов, поэтому качественные данные — об этом я говорил на коллегии Росстата, это вообще ключевая история. Поэтому, конечно, такие ошибки, как сейчас допущены, исправлены — они недопустимы», — цитирует Орешкина «РИА Новости».

Министр добавил, что ошибки произрастают в том числе из отчетности, которую сдают компании.

«Но это не слагает обязанности с Росстата внимательно проверять все данные. Главная задача для Росстата — это независимая, качественная статистика и ее доступность для широких кругов», — отметил он.

Ранее 23 мая Росстат отозвал оценку по промышленному производству за апрель из-за обнаруженной ошибки. По уточненным данным промышленность России за отчетный месяц выросла на 4,6% в годовом выражении, а не на 4,9%, о которых сообщалось ранее. Ведомство проводит служебное расследование из-за ситуации с публикацией неверных данных.

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