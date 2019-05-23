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Росстат начал служебное расследование из-за ошибки в данных по добыче газа

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Росстат проводит служебное расследование из-за ситуации с обнародованием ошибочных данных по промышленности за апрель, сообщается на сайте ведомства в четверг, 23 мая.

Росстат пересмотрел свою прежнюю оценку по промпроизводству за апрель, объяснив это тем, что одно из добывающих предприятий в ЯНАО предоставило неточные данные. В ведомстве пояснили, что это привело к тому, что данные о динамике и объемах добычи природного газа, а также индекс промышленного производства были рассчитаны неверно.

«Мы приносим искренние извинения всем пользователям нашей информацией. В связи с этой ситуацией проводится служебное расследование. Причины, по которым она стала возможной, будут устранены», — цитирует сообщение «РИА Новости».

22 мая Росстат сообщил, что промышленное производство в России в апреле 2019 года выросло на 4,9% в годовом выражении.

Данные о резком росте добычи газа удивили главу Минэкономразвития Максима Орешкина. Он заявил, что ведомство ждет пояснений от Росстата.

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