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СМИ сообщили о допросе чиновника из Франции по сделке с россиянином

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Полицейские задержали для допроса бывшего сотрудника Елисейского дворца Венсана Краза, который подозревается в финансовых нарушениях при заключении контракта с российским бизнесменом. Об этом сообщает издание Paris-Normandie во вторник, 17 декабря.

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По информации издания, Краза, который является бывшим офицером французской полиции, допрашивают в полицейском управлении Руана в регионе Нормандия по делу о мошенничестве с налогами и коррупции. Срок предварительного задержания Краза может составить до 48 часов.

«По итогам допроса Национальная финансовая прокуратура Франции в Париже может предъявить Кразу обвинение и принять решение о возможном раскрытии судебной информации», — говорится в сообщении.

Новостной портал 20minutes.fr со ссылкой на данные сайта Mediapart сообщает, что допрос бывшего сотрудника Елисейского дворца может быть связан с контрактом, который в июне 2018 года подписала его оранная фирма с российским предпринимателем Искандером Махмудовым. Посредником при заключении контракта был знакомый Краза, Александр Беналля, являвшийся на тот момент советником президента Франции Эммануэля Макрона. Сделка на €294 тыс. предусматривала защиту активов Махмудова и его родных во Франции. В феврале финансовая прокуратура республики начала проверку контракта.

В феврале 2019 года французская радиостанция RTL сообщала, что Беналля взяли под стражу в связи с несоблюдением им правил судебного контроля — ему было запрещено общаться с Кразом. Доказательством нарушения стали аудиозаписи бесед бывших чиновников, опубликованные Mediapart.

Беналля и Кразу предъявили обвинения в насильственных действиях на первомайской демонстрации в Париже, после чего они покинули свои посты. Ранее, в июле 2018 года, в СМИ появилось видео, на котором экс-помощник президента в ходе митинга избил молодого человека и грубо обошелся с девушкой.

Также Беналля предъявили обвинения во вмешательстве в осуществление государственной службы, сокрытии изображений с видеокамер и нарушении профессиональной тайны.

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