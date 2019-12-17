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Рок-группа «Алиса» выступит в Москве в день рождения Кинчева

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Фото: tci.ru
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Концерт рок-группы «Алиса» в день рождения фронтмена Константина Кинчева пройдет в Москве 28 декабря в «Известия Hall», говорится в сообщении, которое поступило «Известиям» 17 декабря.

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Билеты можно приобрести на официальном сайте группы.

Группу «Алиса» собрал Святослав Задерий в Ленинграде в 1983 году. Через год к коллективу присоединился 26-летний Константин Кинчев, у которого обнаружился не только талант в создании песен, но и ярко выраженный артистизм.

Благодаря личности Кинчева группа стала не просто музыкальным коллективом, а идеологией, протестным движением советского времени. В настоящее время коллектив представляет образец качественного звука европейского уровня.

За 36 лет своего существования «Алиса» пережила преследования со стороны властей и официальные награды, всплески популярности и периоды затишья, по нынешний момент оставшись одной из самых влиятельных рок-групп эпохи.

Всего группой выпущено 20 музыкальных альбомов. Некоторые из них оказались настолько популярными, что появилась традиция отмечать юбилеи культовых альбомов «Алисы» спустя десятилетия после их выпуска, таких как «Энергия», «БлокАда», «Шабаш».

5 декабря стали известны самые популярные исполнители у россиян в 2019 году. Песни группы «Алиса» вошли в этот список наряду с треками Михаила Круга, Егора Крида, Виктора Цоя, Стаса Михайлова, Владимира Высоцкого.

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