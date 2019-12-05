Названы самые популярные исполнители у россиян в 2019 году

Стали известны самые популярные исполнители у россиян в 2019 году. Согласно опросам, больше всего в нашей стране слушали 17-летнюю американскую певицу Билли Айлиш. Второе место у Тимы Белорусских. В список любимчиков вошли: Zivert, Елена Темникова, Светлана Лобода, Maruv и Полина Гагарина. Часто россияне слушали треки Михаила Круга, Егора Крида, Виктора Цоя, Стаса Михайлова, Владимира Высоцкого, группы «Руки вверх!» и «Алиса».