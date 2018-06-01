На Российской Аллее славы появилась звезда Оззи Осборна

Он улетит, но оставит после себя звезду.

На российской Аллее Славы теперь есть и Оззи Осборн. На звезде рокер оставил послание для поклонников - «Сходите с ума».

1 июня Великий и Ужасный выступит в Олимпийском. А в воскресенье его ждут поклонники в Санкт-Петербурге.

Ходят слухи, что к нам Оззи приехал последний раз. Но музыкант уже заверил: в любимую Россию он обязательно вернётся.

А вот гастроли музыкант завершает – нынешний тур станет последним.