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На Российской Аллее славы появилась звезда Оззи Осборна

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Он улетит, но оставит после себя звезду.

На российской Аллее Славы теперь есть и Оззи Осборн. На звезде рокер оставил послание для поклонников - «Сходите с ума».

1 июня Великий и Ужасный выступит в Олимпийском. А в воскресенье его ждут поклонники в Санкт-Петербурге.

Ходят слухи, что к нам Оззи приехал последний раз. Но музыкант уже заверил: в любимую Россию он обязательно вернётся.

А вот гастроли музыкант завершает – нынешний тур станет последним.

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