Неприступный Пирей: смогут ли «Химки» прервать серию неудач с «Оли»

В рамках 14-го тура Евролиги ЦСКА постарается реабилитироваться за поражение от «Маккаби» в домашнем матче с сербской «Црвеной Звездой», а «Химки» отправятся на тяжелейший выезд в Грецию. Они встретятся с «Олимпиакосом», который возглавляет их бывший тренер Кястутис Кемзура. Пока обе наши команды идут в зоне плей-офф (топ-8), но плотность в таблице такая высокая, что права на осечку практически нет.

Опасные хозяева

«Олимпиакос» сейчас находится не в лучшей форме. Он подходит к игре с «Химками» после двух болезненных поражений — в греческом дерби от «Панатинаикоса» (93:99) и разгрома от «Реала» (77:93). Оба этих матча Василис Спанулис и компания проиграли на выезде — дома клуб из Пирея всегда выглядит гораздо предпочтительнее. В этом сезоне он уже обыграл «Милан» и «Жальгирис», а вот «Химки» еще ни разу не праздновали успех на стадионе «Мира и дружбы». Все предыдущие пять матчей заканчивались победой хозяев, а в прошлом сезоне гостевое поражение от греков стоило работы главному тренеру желто-синих Георгиосу Барцокасу.

— Действительно, мы удачно играем дома с «Олимпиакосом», но всякий раз уступаем в Пирее, — отметил в разговоре с «Известиями» генеральный директор «Химок» Павел Астахов. — Понимаем, что и в этот раз нас ждет непростой матч, но команда настраивается на победу. Когда-то нужно сломать эту печальную традицию. Думаю, в этот раз шансы у нас хорошие.

Из-за судейского скандала в чемпионате Греции «Олимпиакос» играет во втором дивизионе и неосновным составом. Таким образом, выступление только в Евролиге заметно снижает нагрузку на возрастных лидеров команды — Василиса Спанулиса, Георгиоса Принтезиса и Костаса Папаниколау. В последних сезонах греки неудачно проводили решающие игры именно из-за травм и усталости этой троицы. Правда, пока новые условия не помогают «Олимпиакосу» — в 13 турах у команды только пять побед. Хотя до зоны плей-офф, которую замыкают «Милан» и «Химки», подопечных Кястутиса Кемзуры отделяет всего две победы.

— У «Олимпиакоса» очень сбалансированный состав в этом году, в котором выделяются ветераны команды Спанулис и Принтезис, возможно, лучший центровой Европы Милутинов и сильные игроки задней линии, — рассказал «Известиям» чемпион Европы, заслуженный тренер России Борис Соколовский. — Думаю, что они до самого конца будут бороться за место в плей-офф. Я хорошо знаком с их тренером Кемзурой, который работал в нашей стране. Он сильный специалист, который очень многое взял от сотрудничества с Дэвидом Блаттом. Возможно, ему где-то не хватает тренерской гибкости в отношении с игроками, но это больше оценочный критерий. Если говорить о конкретном матче с «Химками», то, мне кажется, он будет очень вязким и всё решится в самой концовке. Надеюсь, российский клуб окажется более удачливым.

Подмосковный коллектив сумел прервать серию из трех поражений подряд в Евролиге матчем с «Альбой» (104:87), а в прошедшие выходные разгромил эстонский «Калев» в рамках Единой лиги (118:81), попутно установив рекорд по количеству набранных очков в этом сезоне. К матчу с «Олимпиакосом» химчане подходят практически в оптимальном составе, сыграть не сможет только форвард сборной Латвии Янис Тимма.

— Тимма должен восстановиться до конца этой недели, рассчитываем, что он, возможно, сыграет с «Жальгирисом», — пояснил Павел Астахов. — Все остальные ребята в строю и готовы выйти на паркет в Греции.

В поисках сочетаний

Действующий чемпион турнира — ЦСКА — пока идет на пятом месте в турнирной таблице. С четвертой строчки, дающей в плей-офф преимущество своей площадки, армейцев сместил «Маккаби». ЦСКА вполне уверенно вел игру в Израиле в первой половине, но после большого перерыва совершенно рассыпался. За 20 минут команда Димитриса Итудиса набрала лишь 28 очков.

Из многочисленных новичков команды пока только Майк Джеймс на 100% оправдывает свое подписание. Остальные баскетболисты пока вливаются в коллектив, и как долго будет сыгрываться новый состав, ответить сложно.

— Уровень команд в Евролиге очень выровнялся, каждую игру надо проводить на максимуме, — считает Борис Соколовский. — И если в предыдущие три сезона ЦСКА хватало глубины и качества скамейки, чтобы выиграть даже неудачно складывающиеся матчи, то в этом году новый состав армейцев порой примитивно выглядит в нападении и играет с явными перепадами. Тем не менее я уверен, что они выйдут в плей-офф и этот состав еще значительно прибавит. Думаю, уже в январе-феврале Итудис найдет оптимальные сочетания и к четвертьфинальной серии у армейцев будет гораздо более боеспособный коллектив.

Тем не менее в домашнем матче с «Црвеной Звездой» московский клуб выглядит очевидным фаворитом. Хоть сербы и выиграли в этом сезоне два матча на выезде, ростер команды явно не соответствует уровню ЦСКА. Самыми именитыми исполнителями гостей являются Лоренцо Браун и Огнен Кузмич. Первый поиграл в NBA, но ничем не запомнился. Второй вернулся в Белград после неудачной попытки закрепиться в составе «Реала».

— ЦСКА должен одержать победу над «Црвеной Звездой» дома, причем сделать это уверенно, — заключил Борис Соколовский. — Нынешний состав сербов позволяет им рассчитывать на домашние победы на переполненной арене в Белграде, но противостоять на выезде грандам им тяжело.

На этой неделе в Евролиге состоится сразу два тура. Уже в пятницу, 20 декабря, «Химки» примут «Жальгирис», а ЦСКА отправится на выездной матч с «Анадолу».