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Россия получила право на экспорт говядины в Марокко

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Фото: TASS/ZUMA
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В Марокко подписали ветеринарный сертификат на поставку говядины из России, сообщает пресс-служба Россельхознадзора во вторник, 17 декабря.

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Отмечается, что российские предприятия, успешно прошедшие проверку ветеринарной службы Марокко, могут начать экспорт незамедлительно.

Работа по организации поставок мяса крупного рогатого скота из России в Марокко велась с 2016 года.

Как сообщает ТАСС, январе 2018 года марокканское национальное бюро санитарной безопасности пищевых продуктов проинформировало Россельхознадзор о положительном результате инспекции в отношении губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота (BSE — так называемое коровье бешенство).

27 августа был подписан ветеринарный сертификат на экспорт говядины и говяжьих продуктов из России в Бразилию. Эта работа велась с 2015 года.

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