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Россия получила право поставок говядины в Бразилию

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Фото: TASS/DPA/Oliver Berg
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Российская говядина получила доступ на бразильский рынок, сообщает пресс-служба Россельхознадзора во вторник, 27 августа.

«27 августа 2019 года положительно завершилась многолетняя, начатая еще в 2015 году работа по получению доступа для российской говядины и говяжьих продуктов в Бразилию», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что ветеринарный сертификат на экспорт говядины и говяжьих продуктов в Бразилию был подписан в ходе встречи Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ и секретариата по защите растений и животных министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии.

По данным Россельхознадзора, право поставок указанной продукции предоставлено одному российскому предприятию — ООО «Брянская мясная компания», проинспектированному ранее бразильскими инспекторами. Поставки могут быть начаты незамедлительно.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор с 26 августа возобновил поставки в Россию американского арахиса.

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