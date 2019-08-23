Россельхознадзор снова разрешил поставки в Россию арахиса из США

Россельхознадзор с 26 августа возобновит поставки в Россию американского арахиса. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в пятницу, 23 августа.

Ограничения отменяются в случае соблюдения требований к качеству и безопасности зерна и продуктов переработки, а также карантинных фитосанитарных требований, уточнили в Россельхознадзоре.

Ввоз арахиса американского производства в Россию ограничен с 1 мая 2015 года. Причиной стало обнаружение в продукте содержания кадмия в дозе, более чем в 1,5 раза превышающей предельно допустимую.

В сентябре прошлого года Россельхознадзор вернул в Китай 19 т арахиса с содержанием токсина кадмия. Как пишет «Газета.ру», партия с содержанием токсинов вдвое выше допустимого уровня была доставлена в Приморье. Причиной превышения нормы кадмия в арахисе могло стать чрезмерное насыщение почвы фосфатными удобрениями.