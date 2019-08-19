Россельхознадзор задержал во Внуково 20 млн британских насекомых

Сотрудники Россельхознадзора задержали груз с 20 млн насекомых из Великобритании в московском аэропорту Внуково. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

Груз был задержан на прошлой неделе на пограничном ветеринарном пункте Внуково-Карго, оформление 20,055 млн насекомых было приостановлено, пишет агентство городских новостей «Москва». В ходе проверки было установлено отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов, а также разрешения Россельхознадзора на ввоз подконтрольного груза.

Груз возвращен в страну отправления. Какие именно насекомые в нем содержались, не уточняется, пишет сайт kp.ru.

13 августа сообщалось, что россиянку поймали при попытке вывезти в Китай золото в кроссовках.