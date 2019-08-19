Прямой эфир

Россельхознадзор задержал во Внуково 20 млн британских насекомых

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники Россельхознадзора задержали груз с 20 млн насекомых из Великобритании в московском аэропорту Внуково. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

Груз был задержан на прошлой неделе на пограничном ветеринарном пункте Внуково-Карго, оформление 20,055 млн насекомых было приостановлено, пишет агентство городских новостей «Москва». В ходе проверки было установлено отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов, а также разрешения Россельхознадзора на ввоз подконтрольного груза.

Груз возвращен в страну отправления. Какие именно насекомые в нем содержались, не уточняется, пишет сайт kp.ru.

13 августа сообщалось, что россиянку поймали при попытке вывезти в Китай золото в кроссовках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На российских таможнях начнут по-новому проверять багаж
Азиатских леопардовых кошек на 1 млн рублей изъяли на таможне во Внуково

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019