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На российских таможнях начнут по-новому проверять багаж

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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С 19 августа в России вступают в силу новые правила фитосанитарного контроля, из-за которых на нескольких таможенных пунктах начнут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади. Соответствующее постановление правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации.

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Согласно правилам, вес перевозимых фруктов, овощей, семян и других продуктов растительного происхождения не должен превышать 5 кг. Кроме того, ввозить на территорию РФ можно будет не более трех букетов цветов, в каждом из которых может быть максимум 15 цветков.

В противном случае пассажир должен предъявить фитосанитарный сертификат. При его отсутствии продукция будет изыматься, отправляться обратно или уничтожаться.

О принятом решении таможня проинформирует через единую систему межведомственного электронного взаимодействия Россельхознадзор, пишет ТАСС.

Ограничения будут действовать также в отношении ананасов, авокадо, томатов, капусты, картофеля, орехов, елок, веток хвойных деревьев и других.

Правила провоза ужесточаются на всех видах транспорта, включая водный, авиа-, железнодорожный и автомобильный.

В июле ситуацию с провозом цветов и овощей прояснили в Россельхознадзоре. Ведомство отметило, что никакого ужесточения правил нет, и ограничения действуют уже давно. Новое постановление принято с целью гармонизации российского законодательства с законодательством ЕАЭС.

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