В частных детсадах Омской области откроют почти 400 мест в яслях

В развитие негосударственного сектора дошкольного образования в Омской области вложили 150 млн рублей. В течение четырех лет в частных детских садах откроют 33 ясельные группы на 396 мест.

Группы планируют открыть с привлечением средств государственной поддержки. Также из бюджета Омска в 2020 году будет выделено 5 млн рублей на материально-техническое оснащение новых групп. Об этом сообщает ИА «Город55».

В 2019 году объем финансовой поддержки частных детских садов составил около 150 млн рублей, средства в виде субсидий получили 23 организации. В них занимаются около 3,5 тыс. детей. Кроме того, в регионе более 60 индивидуальных предпринимателей предоставляют услуги присмотра и ухода без программы дошкольного образования.

Ранее сообщалось, что в Карелии появятся льготные места в частных детсадах. На оплату услуг республика получила более 8,6 млн рублей.