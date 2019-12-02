Строительство нового детского сада завершили в Североморске

В городе Североморск (Мурманская область) в рамках нацпроекта «Демография» построили новый детский сад-ясли. Об этом министр строительства и территориального развития региона Оксана Астахова заявила на оперативном совещании.

По ее словам, строительно-монтажные работы завершены. Сейчас здание приводят в порядок, идет плановая уборка. Затем необходимо будет пройти процедуру лицензирования и подготовить его к работе в штатном режиме, пишет ИА «Би-порт».

Детский сад рассчитан на пять групп, в каждой из которых смогут учиться по 15 малышей. Для них созданы все условия, в том числе игровая комната, буфетная и спальное помещение.

Всего на создание ясли-сада выделили 132 млн рублей.

В ноябре сообщалось, что в Новосибирской области на очереди в детские сады находятся более 61 тыс. малышей. Самая сложная ситуация сложилась в Новосибирске.