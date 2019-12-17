Высокая заболеваемость ОРВИ зафиксирована в районах Тамбовской области

В Тамбовской области заболеваемость ОРВИ выросла за неделю на 0,4%. Высокая заболеваемость отмечается в четырех городах и трех районах региона.

По данным Роспотребнадзора, ОРВИ диагностировали у 5069 жителей Тамбовской области. Показатель ниже эпидемического порога на 36,7%. В основном болеют дети, уточняет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Высокий уровень заболеваемости отмечается в Тамбове, Моршанске, Рассказово, Кирсанове, а также в Уметском, Бондарском и Моршанском районах. При этом эпидемические пороги не превышены.

Ранее сообщалось, что в Брянске зафиксировали первый случай свиного гриппа.