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Высокая заболеваемость ОРВИ зафиксирована в районах Тамбовской области

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В Тамбовской области заболеваемость ОРВИ выросла за неделю на 0,4%. Высокая заболеваемость отмечается в четырех городах и трех районах региона.

По данным Роспотребнадзора, ОРВИ диагностировали у 5069 жителей Тамбовской области. Показатель ниже эпидемического порога на 36,7%. В основном болеют дети, уточняет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Высокий уровень заболеваемости отмечается в Тамбове, Моршанске, Рассказово, Кирсанове, а также в Уметском, Бондарском и Моршанском районах. При этом эпидемические пороги не превышены.

Ранее сообщалось, что в Брянске зафиксировали первый случай свиного гриппа.

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