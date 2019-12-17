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Первый электробус доставили во Владивосток

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Во Владивосток прибыл первый из двух закупленных в этом году электробусов. Транспорт привезли из Московской области на специальной платформе и выгрузили в троллейбусном депо.

Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации, сейчас на улице Новоивановской идет подготовка к монтажу зарядной станции, которая также уже прибыла во Владивосток. В скором времени в город доставят второй электробус.

Предполагается, что новый транспорт будет курсировать по маршруту Луговая – Железнодорожный вокзал.

В управлении транспорта городской администрации рассказали, что электробусы марки ЛиАЗ-6274, а также зарядная станция собраны в этом году. Транспорт может перевозить 85 пассажиров.

По словам начальника управления Александра Иванова, если электробусы зарекомендуют себя с положительной стороны, то в городе и дальше будут развивать электрический транспорт.

В начале декабря сообщалось, что транспортные средства должны были привезти раньше, однако поставщик задержал сроки и заплатит неустойку.

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