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Новые электробусы будут курсировать по Владивостоку

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К 15 декабря во Владивостоке появятся два электробуса. Низкопольные машины вместимостью до 85 человек оборудованы системой отопления, кондиционером, бегущей строкой для граждан с нарушениями слуха, системами звукового оповещения и ГЛОНАСС.

В мэрии отметили, что транспортные средства должны были привезти раньше, однако поставщик задержал сроки и заплатит неустойку, сообщает РИА «Восток-Медиа». После тестовых рейсов электробусы будут курсировать по линии от остановки «Площадь Луговая» до железнодорожного вокзала.

Напомним, новую транспортную сеть запустят во Владивостоке не раньше II квартала 2020 года. Согласно плану число маршрутов сократится с 93 до 72.

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