Пять электробусов начнут тестировать в Самаре

В Самаре в ноябре планируют запустить пять электробусов в качестве эксперимента. Об этом стало известно на встрече жителей микрорайона «Южный город» и депутата Госдумы Александра Хинштейна.

В конце ноября транспорт начнет курсировать между микрорайоном «Южный город» и Самарой. Если тестирование признают успешным, то электробусы могут вывести на другие городские линии, а также на маршрут Новокуйбышевск – «Южный город» – Самара, пишет НИА «Самара» со ссылкой на портал «Терра».

Стоимость проезда в электробусах пока неизвестна. Агентство отмечает, что данный вид транспорта считается современным и комфортным, но дорогим.

Ранее в среду сообщалось, что в Екатеринбурге разрабатывают проект кольцевой городской электрички, которая будет соединять весь город.