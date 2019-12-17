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Сотрудницу детского учреждения Калуги осудят за попытку сбыта героина

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В Калуге завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудницы одного из детских учреждений. Ее обвиняют в попытке сбыта крупной партии наркотиков в составе организованной преступной группы.

Следствие установило, что 31-летняя женщина стала членом группы, чтобы заработать на сбыте наркотиков. Она получила от сообщников оптовую партию героина и должна была сбыть наркотики по частям через тайники-закладки.

Женщину задержали с поличным. В ее сумке правоохранители нашли 119 свертков, в которых в общей сложности было более 212 г героина. Материалы расследования переданы в суд, пишет газета «Весть».

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