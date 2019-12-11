В Нарьян-Маре экс-депутата признали виновным в сбыте наркотиков

Бывшего депутата Совета муниципального района Ненецкого автономного округа признали виновным в продаже наркотиков. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 10 декабря.

«Установлено, что обвиняемый по месту жительства в подъезде жилого дома в городе Нарьян-Маре сбыл наркотическое средство (гашиш) общей массой 4,73 грамма местному жителю за 10 тыс. рублей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что во время допроса бывший депутат признал свою вину, однако позднее изменил свою позицию.

Суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Приговор суда не вступил в законную силу. Имя бывшего парламентария в сообщении следственного управления не называется.

В ноябре полиция арестовала инспектора петербургских «Крестов» Андрея Пугачева по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. По версии следствия, он вступил в сговор с неизвестными, чтобы организовать продажу наркотиков в СИЗО.