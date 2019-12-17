Штрафы за продажу энергетиков детям введут в Тюменской области

Депутаты в Тюменской области предложили ввести административное наказание для предпринимателей, которые допускают продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Штраф для юридических лиц может достигнуть 100 тыс. рублей.

Депутаты одобрили ограничение продажи тонизирующих напитков несовершеннолетним 12 декабря. Запрет касается образовательных, оздоровительных и медицинских учреждений, также энергетики нельзя продавать детям на культурно-массовых мероприятиях. Вслед за ограничением продажи народные избранники предложили ввести штрафы для бизнеса за нарушения. Об этом сообщает портал «Наш город».

Согласно проекту, штраф для юридических лиц будет составлять от 50 до 100 тыс. рублей, для физических лиц — от 3 до 5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области депутаты рассматривают вопрос об ограничении продажи электронных сигарет. В случае принятия закона запрет будет распространяться на образовательные и медицинские организации, а также на культурно-массовые мероприятия.