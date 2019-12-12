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Продажу электронных сигарет ограничат в Иркутской области

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Законодательное собрание Иркутской области рассматривает проект закона об ограничении продажи электронных сигарет. В случае принятия документа запрет введут в образовательных и медицинских организациях, а также в местах проведения культурно-массовых мероприятий.

Законопроект на рассмотрение внесла прокуратура. Авторы инициативы поясняют, что по результатам исследований Всемирной организации здравоохранения жидкости для электронных сигарет содержат многочисленные вредные вещества. При этом курильщик не может ограничить объем потребления данных веществ, так как самостоятельно заправляет устройство.

Проект закона предполагает запрет на продажу электронных систем доставки никотина в детских, образовательных и медицинских организациях. Также ограничения будут действовать в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием несовершеннолетних, пишет ИА IrkutskMedia. Комитет по собственности и экономической политике рекомендовал принять законопроект в первом чтении.

По данным заксобрания, на федеральном уровне не установлено ограничение продажи электронных сигарет. Территориальные законы действуют в 40 субъектах РФ.

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