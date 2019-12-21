«В протестах участвовали люди со стороны»

Главной причиной протестов в Эквадоре стали «вопиющая коррупция» и иностранное вмешательство. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол Эквадора в Москве Хулио Прадо Эспиноса . Кроме того, дипломат рассказал о небывалой агрессии со стороны митингующих, потерянных миллиардах , проблемах интеграции в Южной Америке и стратегических отношениях с Россией.

— Во время дискуссии на тему протестов в Латинской Америке в клубе «Валдай» вы заявили, что 10 лет назад в Эквадор пришли новые власти и сказали, что «стол накрыт», однако «есть было нечего». Что вы имели в виду?

— Когда к власти в Эквадоре пришел нынешний президент, предыдущее правительство заявило, что они оставили «накрытый стол», а следующим руководителям останется лишь наслаждаться его дарами. Однако, когда новое правительство приступило к работе, выяснилось: в Эквадоре на всех уровнях процветала вопиющая коррупция. Финансовые поступления в страну в размере миллионов долларов просто не доходили до населения. В одном исследовании указывается, что из-за коррупции Эквадор потерял $70 млрд за этот период. Речь идет о десятилетии расцвета нефтяной отрасли, которое при этом не принесло стабильности и потому было названо потерянным. Эквадор дестабилизирован, существует огромное социальное и региональное неравенство , разрушена система правосудия, контроля, учета. Кажется, что это выжженная земля, которую надо наконец полить.

М2 Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

— Именно коррупция предыдущего правительства стала причиной протестов в октябре этого года?

— Когда человеку нечего есть, он начинает искать еду. Как обеспечить 17 млн людей, когда $70 млрд просто теряются? Получилось, что заявление о «накрытом столе» — это обман. Именно он и стал причиной протестов, потому что население уже не выдерживает. Кроме того, огромное влияние на внутренние дела Эквадора оказывает и мировой кризис. Сейчас мы наблюдаем, как за последствия торговой войны между США и Китаем расплачиваемся мы, маленькие страны, которые зависят от глобального рынка.

— Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала провести расследование обвинений в нарушении прав человека во время протестов в Эквадоре. После этого миссия экспертов по правам человека нанесла визит в вашу страну. Каким был результат этого диалога?

— После октябрьских протестов в Эквадоре наше правительство пригласило все органы, защищающие права человека, для диалога. С одной стороны — представителей от организации американских государств, и от ООН — с другой. Участники экспертной миссии имели доступ ко всем секторам государства и проводили встречи как с участниками протестов, так и с представителями гражданского населения, которые были ранены во время октябрьских событий. В итоге было зафиксировано восемь смертей и 1340 случаев ранения граждан Эквадора. Вместе с тем стоит отметить, что была установлена и цифра пострадавших представителей органов правопорядка — 435. Некоторые из них также подверглись серьезному насилию и были использованы протестующими в качестве заложников. Что касается задержаний, все случаи были согласованы с государственной прокуратурой. После судебных разбирательств около 80% задержанных во время манифестаций были отпущены.

М1 Фото: REUTERS/Ivan Alvarado

— Может ли международное сообщество помочь справиться государству с внутренним кризисом?

— Сейчас расследования продолжаются. Я бы отметил, что во время протестов наблюдался настоящий вандализм: было сожжено государственное здание казначейства вместе с важными документами, докладами и данными о людях, замешанных в коррупционных скандалах. Также были уничтожены здания двух средств массовой информации (телеканала Teleamazonas и газеты El Comercio), в ходе чего многие журналисты получили травмы. В связи с этим расследования, к которым призвала Верховный комиссар ООН по правам человека, поспособствуют скорейшему установлению мира. В отличие от других стран, в которых продолжаются протесты, население Эквадора понимает, что дорога насилия не приведет к решению проблем.

— На одной из пресс-конференций в августе вы заявляли, что за всю историю Эквадора никогда не наблюдалось такого уровня насилия во время протестов. Возможно ли, что не обошлось без вмешательства со стороны других государств?

— Эквадор всегда был островком мира, однако за свою историю эта страна пережила многое. После протестов в конце XX века произошло даже падение правительства. Однако никогда еще в Эквадоре не наблюдался такой уровень насилия, это вовсе не свойственно его населению. Да, протестующие студенты могли разбивать витрины, но уж точно не позволили бы себе сжигать правительственные здания. Никогда прежде протестанты не покушались на центры, которые занимаются добычей нефти, ведь население не может намеренно разрушать то, благодаря чему оно существуют. Эти действия были направлены на разрушение государства. Я также могу рассказать, как моим детям приходилось организовываться в группки, чтобы зайти к себе в дом, на пороге которого сидели люди с пистолетами и мачете. Это уже не протестующие, а настоящие вандалы. Все эти факты дают право полагать, что в протестах участвовали люди со стороны.

М3 Фото: REUTERS/Henry Romero

— Президент Эквадора Ленин Морено направил конкретное обвинение в адрес президента Венесуэлы, однако сам Николас Мадуро ответил, что ответственность за протесты в Эквадоре лежит на плечах Международного валютного фонда. Что вы думаете по этому поводу?

—- Что касается заявления президента Ленина Морено о вмешательстве Мадуро во внутренние дела Эквадора, не стоит обобщать и говорить, что именно венесуэльцы развязали протесты в Эквадоре. Тем не менее Колумбия и Чили уже установили, что среди протестующих были обнаружены венесуэльцы, это отметили и мы. Кроме того, сам господин Мадуро выступал с заявлениями, поощряющими манифестации против государства, если оно не может дать социальных гарантий. Подобные вещи — это непосредственное вмешательство во внутренние дела страны, которое Эквадор ни в коем случае не может допустить . Если господин Мадуро полагает, что ответственность за происходящее в Эквадоре лежит на плечах МВФ — это лишь его позиция. Сейчас отношения с МВФ для Эквадора очень важны, мы разрабатываем новые проекты и программы по финансированию, чтобы вернуться на рынок, восстановить производство и удовлетворить потребности населения.

— В Эквадоре в свое время размещалась штаб-квартира Союза южноамериканских наций, с марта этого года ваша страна не является участником объединения УНАСУР. С чем связана тенденция разрыва отношений между странами региона? Неужели интеграция — не приоритетное направление в политике стран Латинской Америке?

— Два с половиной года я представлял Эквадор в Генеральном секретариате УНАСУР и наблюдал процесс его распада. Специфическая причина тому — так называемый, устав, который обязывал принимать решения на рынке УНАСУР единогласно. А ведь у каждой страны есть свои личные интересы. Именно игнорирование этого аспекта оказало губительное воздействие на организацию. Нельзя всех обязать думать одинаково, мир не такой. Сначала Колумбия вышла из УНАСУР, к ней подключились другие страны, и вместе с тем погибла основная миссия организации. Но это не означает, что интеграция в Латинской Америке мертва. Есть древнейшее Андское сообщество, участники которого всегда пытаются решить проблемы в диалоге. МЕРКОСУР, несмотря на все свои проблемы, остается важнейшим рынком, у него прекрасные перспективы. Я не оставляю надежду, что в будущем мы сможем прийти к такому объединению, которое охватит всю Латинскую Америку — от Мексики до самой нижней точки континента.

М4 Президент Эквадора Ленин Морено осматривает районы, пострадавшие от протестов Фото: REUTERS/Henry Romero

— Россия всегда выражает желание сохранять хорошие отношения со странами Латинской Америки. Тем не менее сейчас наблюдается некоторое недопонимание между Эквадором и Россией. Так, недавно в Эквадоре прекратилось вещание RT. Можно ли говорить об ухудшении отношений между нашими странами сейчас?