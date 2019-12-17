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Реестр всех объектов строительства создадут в Ялте

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До конца 2019 года власти Ялты намерены сформировать реестр всех объектов, строительство которых ведется или уже завершено на территории муниципального образования. Соответствующее поручение дал глава городской администрации Иван Имгрунт.

По его словам, которые приводит ИА «Крыминформ», по всей Большой Ялте ведется строительство, но ни департамент ЖКХ, ни управление капитального строительства, ни департамент архитектуры не контролируют этот процесс. Чиновники ссылаются на то, что разрешение на строительство выдает Республика Крым. Однако всё, что строится, должно быть на контроле на местном уровне.

Работу по формированию реестра должны провести сотрудники управления капитального строительства. Для этого им необходимо наладить контакт и обмен информацией с вышестоящим органом, который разрешение на строительство выдает.

В конце ноября глава Крыма Сергей Аксенов предупреждал о мошенниках, которые предлагают выкупить земли под Симферополем под строительство трассы. Они действуют якобы от имени государства. Аксенов уточнил, что проект объездной трассы пока находится на стадии разработки.

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