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В Самарской области объявили «желтый» уровень погодной опасности

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В Самарской области в течение суток ожидается неблагоприятная погода. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения.

По данным синоптиков, объявлен «желтый» уровень погодной опасности. В регионе ожидается сильный мокрый снег. Видимость составит 500–1000 м. Об этом сообщает НИА «Самара».

Неблагоприятные погодные условия сохранятся до ночи 17 декабря. Водителей просят сохранять внимательность, соблюдать скоростной режим и удерживать дистанцию.

Ранее синоптики озвучили прогноз на январь 2020 года. По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, в Москве температура воздуха будет на один градус выше климатической нормы. Также теплее обычного будет на юге европейской территории, в Поволжье, а также на Урале, кроме Челябинской области. Температура будет ниже нормы в Ленинградской, Мурманской областях и Карелии.

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