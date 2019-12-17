Карантин объявили в Алтайском крае из-за вспышки бешенства

В Алтайском крае в селе Кашкарагаиха ввели карантин из-за вспышки бешенства. Соответствующее постановление подписал губернатор Виктор Томенко.

Реализацию ограничительных мероприятий поручили краевому управлению ветеринарии. Ведомство должно также разработать и утвердить план противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

Как отмечает altapress.ru, карантин из-за бешенства часто вводят в различных населенных пунктах Алтайского края.

3 декабря сообщалось о введении карантина в детских садах Алтайского края из-за заболеваемости ОРВИ. В регионе эпидемический порог превышен на 10%.