Карантин объявили в детских садах Алтайского края из-за ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ в Алтайском крае превысила эпидемический порог на 10%. В детских садах начали объявлять карантин.

Учебный процесс приостановлен в садиках, расположенных в Завьяловском и Петропавловском районах. Кроме того, несколько групп закрыты на карантин в учреждениях Усть-Калманского и Родинского районов. Об этом сообщает altapress.ru со ссылкой на «Вести Алтай».

За неделю к медикам с признаками простуды обратились более 16 тыс. человек. Эпидпорог превышен на 10%, при этом специалисты Роспотребнадзора называют ситуацию спокойной. Резких скачков заболеваемости не выявлено.

Неделей ранее сообщалось о следственной проверке по факту гибели четырехлетней девочки в Алтайском крае. Причиной смерти ребенка стала острая респираторная вирусная инфекция.