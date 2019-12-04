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Новый очаг бешенства выявили в Хабаровском крае

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В Амурске (Хабаровский край) специалисты проведут вакцинацию животных. Причиной стало обнаружение бешенства у умершего животного.

В ветеринарной службе пояснили, что специалисты отправляют биоматериалы от умерших животных в Уссурийскую ветлабораторию для определения различного рода заболеваний. В октябре материал был собран от найденного мертвым уличного кота. Согласно результатам экспертизы, животное болело бешенством. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Эксперты уточнили, что очаг заболевания находится в пределах нескольких домов. В связи с результатами анализов потребуется вакцинация животных в пределах очага.

В лабораторных условиях подтвердить факт заболевания бешенством можно при анализе биоматериалов из головного мозга. При встрече с животным факт заболевания можно заподозрить по расфокусированному взгляду, пене изо рта, параличу мышц, также у животного может кардинально меняться характер.

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