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Илья Ковальчук покинул клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз»

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Фото: ТАСС/Zuma/Scott Taetsch
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Американский хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингз» выставил нападающего россиянина Илью Ковальчука на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта. Об этом сообщили на сайте клуба в понедельник, 16 декабря.

Ранее в этот же день спортсмен опубликовал в своем профиле в Instagram запись с текстом «И Что Дальше? 🛫🤔 #тольковперед🚀»

Последний матч Ковальчук отыграл за «Лос-Анджелес Кингз» 9 ноября. Тогда команда проиграла «Монреаль Канадиенс» со счетом 2:3. После этого россиянин пропустил 18 игр команды.

В нынешнем сезоне 36-летний спортсмен забросил три шайбы и дал шесть результативных передач за 17 игр регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его показатель полезности — «-10».

Илья Ковальчук подписал трехлетний контракт с «Лос-Анджелес Кингз» летом 2018 года. До этого хоккеист играл за санкт-петербургский клуб СКА. С командой Ковальчук дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В составе национальной сборной России он завоевал золотые и серебряные медали Олимпийских игр в Пхёнчхане и Солт-Лейк-Сити.

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