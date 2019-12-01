Овечкин вошел в топ-5 самых результативных европейцев в НХЛ

Оформив 24-й хет-трик в НХЛ во время матча «Вашингтон Кэпиталз» – «Детройт Ред Уингз», российский хоккеист Александр Овечкин вышел на пятое место в рейтинге самых результативных европейских легионеров, передает «РБК-Спорт» в воскресенье, 1 декабря.

Овечкин обошел в рейтинге другого именитого хоккеиста — Петера Штястны из Чехословакии. Сейчас на счету российского форварда 1242 очка в 1112 матчах за карьеру в североамериканской лиге, а у Штястны — 1239 баллов в 977 матчах.

Также по итогам субботних матчей Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ, сообщается на сайте хоккейной лиги.

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл в гостях со счетом 5:2 «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), три шайбы забросил Овечкин.

4 ноября сообщалось, что Овечкин смог установить новый рекорд регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — 1100 матчей.