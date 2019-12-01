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Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Детройтом»

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Фото: TASS/Zuma/Kostas Lymperopoulos
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«Вашингтон Кэпиталз» обыграл в гостях со счетом 5:2 «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), три шайбы забросил капитан «столичных» Александр Овечкин. Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщила «Газета.ру».

У «Вашингтон Кэпиталз» кроме Овечкина, чей хет-трик принес победу команде, также отличились Ти Джей Оши и Том Уилсон.

У хозяев шайбы забросили Робби Фаббри и Люк Гленденинг.

4 ноября сообщалось, что Овечкин смог установить новый рекорд регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — 1100 матчей.

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