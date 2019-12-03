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Канадский тренер «Авангарда» опроверг слухи о возвращении в НХЛ

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Боб Хартли опроверг информацию о своем возвращении в Канаду. Ранее североамериканские СМИ распространили сообщения о том, что канадский специалист возглавит клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс».

«Нет-нет-нет, в «Монреале» сейчас нет работы. Эта «новость» — просто болтовня. Никто не звонил мне из «Канадиенс», я ни с кем не разговаривал на этот счет, — сказал Хартли в интервью «Спорт-Экспресс». — Я очень рад работать в «Авангарде». Мне нравится то, что мы делаем. Мне нравится быть в нашей команде. Ну и — никто не звонил мне из «Канадиенс».

Канадский тренер вместе с «Авангардом» отправился в Новосибирск на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После приземления он включил телефон и, по его словам, «просто обалдел»: за время полета ему поступили десятки сообщений и звонков.

Хартли рассказал историю появления новости: ее сообщил на радио один репортер из Монреаля, узнав о поездке генерального менеджера «Канадиенс» Марка Бержевена в Москву. При этом тренер вместе с «Авангардом» улетел на выездную игру, но североамериканский журналист не проверил этот факт.

Слухи о желании «Монреаля» сменить главного тренера Клода Жюльена связаны с неудовлетворительными результатами. Популярный канадский клуб выиграл 11 из 27 проведенных в сезоне матчей и потерпел восемь поражений подряд.

Как сообщает «СЭ», Бержевен прилетел в Москву, чтобы встретиться с защитником ЦСКА Александром Романовым, и накануне посетил игру столичного клуба со СКА. 19-летний Романов — внук известного тренера Зинэтулы Билялетдинова, права в НХЛ на него принадлежат «Монреалю».

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